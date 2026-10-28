В ООН указали на риск дискриминации русскоязычных на Украине УВКПЧ ООН предупредила о риске дискриминации русскоязычных на Украине

Москва28 окт Вести.Русскоязычные жители Украины в рамках действующего законодательства не имеют тех же гарантий, что и представители других языковых групп, что может свидетельствовать о дискриминационном характере норм. Об этом ТАСС заявили в управлении верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).

Агентство попросило представителей организации прокомментировать недавние высказывания украинского языкового омбудсмена Елены Ивановской, которая признала за украинскими врачами право отказываться лечить русскоязычных пациентов.

Согласно действующему украинскому законодательству, русскоязычным, которые, безусловно, являются крупнейшим этническим меньшинством Украины, не гарантированы те же права, которыми пользуются другие языковые группы, что может носить дискриминационный характер сообщил ТАСС представитель управления

Как отметили в УВКПЧ, мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине ранее уже выражала озабоченность в связи с законодательными мерами, принятыми Украиной в отношении языков меньшинств. Там подчеркнули, что "защита языков национальных меньшинств по-прежнему остается важным приоритетом" работы управления.

В управлении добавили, что продолжают публично освещать ситуацию с правами русскоязычного населения на Украине.