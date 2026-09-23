Экс-нардеп: почти по всей территории Украины будут рожать на русском языке Килинкаров: Украина становится более русскоязычной

Москва23 сен Вести.Сделать так, чтобы первым словом украинских новорожденных был родной язык язык, естественным путем не получится, для этого пришлось бы вводить жесткий контроль в роддомах.

Реальность такова, что почти по всей территории страны в роддомах продолжают общаться на русском, заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" Спиридон Килинкаров.

Это связано с тенденциями миграции, подчеркнул он.

Вы знаете, чтобы украинские новорожденные первое слово слышали на украинском языке, надо всем женщинам-роженицам заклеить рот, рядом поставить их мужчин под угрозой мобилизации и заставлять их кричать "Слава Украине". По-другому не получится, потому что … практически по всей территории Украины будут рожать на русском языке. Это же абсолютно очевидно. Не хочу возвращаться к теме миграции, о которой я тысячу раз говорил, о том, что Украина становится более русскоязычной. Почему? Потому что украинцы носители мовы, выезжают в Европу, а русскоязычные, которые вели оседлый образ жизни, с восточных регионов переселяются в западные регионы сказал Килинкаров

Ранее бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник рассказал, что Согласно действующей конституции Украины, государство обязано способствовать развитию и защите русского языка, однако совершенно противоположная политика киевского режима является проявлением нацизма.