В роддомах Львова женщин заставляют кричать на украинском Во Львове роженицам запретили кричать от боли по-русски

Москва22 сен Вести.Во львовских роддомах пациенткам запретили кричать от боли по-русски. Методички с инструкциями распространились в СМИ.

На Западной Украине от рожениц потребовали говорить только на украинском языке до и во время родов.

Голос матери – это первое, что слышит ребенок. Даже во время родов – кричи на державной мове написано на брошюре

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что на Украине настали худшие времена для родного языка, он нужен украинцем только для того, чтобы отличать "своих" от "чужих".