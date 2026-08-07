На мать военного ВСУ, избитую во Львове за русскую речь, составили протокол На избитую за русскую речь мать военного ВСУ во Львове составили протокол

Москва7 авг Вести.На мать военнослужащего ВСУ, которую избили пассажиры автобуса во Львовской области за русскую речь, составили административный протокол о мелком хулиганстве. Об этом сообщило главное управление нацполиции в области.

Участковый офицер полиции составил в отношении 52-летней женщины административные материалы по статье 173 (Мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях говорится в сообщении, опубликованном на сайте полиции

Как сообщили в полиции, пострадавшая в свою очередь заявила о нанесенных ей в ходе ссоры телесных повреждениях. Правоохранители приняли от женщины соответствующее заявление. В настоящее время сотрудники ведомства опрашивают очевидцев и участников произошедшего, восстанавливают хронологию и выясняют все детали инцидента.

По данным украинского издания "Страна.ua", во Львовской области пассажиры рейсового автобуса избили женщину и выгнали ее на трассу прямо во время поездки — причиной стало то, что она разговаривала на русском языке. Женщина ехала из Польши к сыну, который служит в ВСУ. В результате нападения она получила удар в глаз. Издание опубликовало кадры происшествия и снимок пострадавшей с гематомой. Сын женщины, в свою очередь, заявил, что полиция заняла сторону нападавших, а не потерпевшей.

Как ранее заявлял бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, киевский режим уже с детского сада насаждает ненависть к русской культуре и русским. По его словам, Украина в своей русофобии давно переплюнула страны Прибалтики.