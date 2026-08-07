Москва7 авгВести.На мать военнослужащего ВСУ, которую избили пассажиры автобуса во Львовской области за русскую речь, составили административный протокол о мелком хулиганстве. Об этом сообщило главное управление нацполиции в области.
Участковый офицер полиции составил в отношении 52-летней женщины административные материалы по статье 173 (Мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушенияхговорится в сообщении, опубликованном на сайте полиции
Как сообщили в полиции, пострадавшая в свою очередь заявила о нанесенных ей в ходе ссоры телесных повреждениях. Правоохранители приняли от женщины соответствующее заявление. В настоящее время сотрудники ведомства опрашивают очевидцев и участников произошедшего, восстанавливают хронологию и выясняют все детали инцидента.
По данным украинского издания "Страна.ua", во Львовской области пассажиры рейсового автобуса избили женщину и выгнали ее на трассу прямо во время поездки — причиной стало то, что она разговаривала на русском языке. Женщина ехала из Польши к сыну, который служит в ВСУ. В результате нападения она получила удар в глаз. Издание опубликовало кадры происшествия и снимок пострадавшей с гематомой. Сын женщины, в свою очередь, заявил, что полиция заняла сторону нападавших, а не потерпевшей.
Как ранее заявлял бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, киевский режим уже с детского сада насаждает ненависть к русской культуре и русским. По его словам, Украина в своей русофобии давно переплюнула страны Прибалтики.