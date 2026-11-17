Захарова уличила страны Восточной Европы в неонацизме Захарова назвала Польшу и Прибалтику лидерами "националистического зомби-угара"

Москва17 ноя Вести.Польша, Украина и страны Прибалтики становятся лидерами "националистического зомби-угара", уничтожая памятники Красной армии. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Она отметила, что под предлогом "декоммунизации" в Восточной Европе уничтожают материальные свидетельства освобождения народов от нацизма.

В лидерах националистического зомби-угара – Польша, Украина, страны Прибалтики написала Захарова

По ее словам, за последнее десятилетие Польша демонтировала более 500 памятников советским воинам, а теперь снос мемориалов затрагивает и места их захоронений.

Все это с одобрения союзников по НАТО и ЕС, молчании профильных международных организаций типа ЮНЕСКО и морального центра католичества – Ватикана добавила дипломат

Ранее представитель полиции Варшавы Бартоломей Снядала сообщил, что правоохранители получили сообщения о надписях в честь боевиков Украинской повстанческой армии (УПА, признана экстремистской и запрещена в России) на памятнике солдатам Первой армии Войска польского и мемориале героям Варшавского гетто.