Вандалы осквернили советский мемориал в немецком городе Ангермюнде Rbb24: в Ангермюнде неизвестные сбили звезду с советского мемориала

Москва6 ноя Вести.Неизвестные повредили советский мемориал, расположенный в городе Ангермюнде на северо-востоке Германии, сообщил портал Rbb24 со ссылкой на администрацию города.

Неизвестные повредили советский мемориал в Ангермюнде (район Уккермарк). В ночь со среды на четверг верхнюю часть памятника со звездой СССР силой сбросили с постамента говорится в публикации

Администрация Ангермюнде решительно осудила этот поступок и подала в полицию заявление о преступлении. Размер ущерба в настоящее время устанавливается, памятник будет отреставрирован.

Мемориал был возведен в городском парке Фриденпарк в 1946-1947 годах. Он находится под охраной немецкого государства как памятник истории и культуры. На его месте захоронены 36 советских солдат и мирных жителей.

Ранее в Нидерландах также осквернили памятник советским воинам - там второй раз за год пострадало советское военное кладбище "Эревелд". Злоумышленники нанесли на обелиски и памятную стену красную и черную краску, а также политические лозунги.

Посольство России в Нидерландах осудило это преступление. Власти городов Амерсфорт и Лесден, на общей границе которых находится кладбище, начали готовить дополнительные меры безопасности, чтобы защитить его от новых посягательств.