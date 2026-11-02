В Нидерландах усилят защиту кладбища советских воинов после акта вандализма Нидерланды готовят меры защиты кладбища советских воинов после вандализма

Москва2 ноя Вести.Власти нидерландских городов Амерсфорт и Лесден готовят дополнительные меры безопасности на кладбище советских воинов "Эревелд" после нового акта вандализма, передает газета Algemeen Dagblad.

Представители муниципалитетов отметили, что с учетом последнего инцидента произошедшее уже нельзя считать "единичным случаем".

Мы возмущены и потрясены неуважением, проявленным в ходе этих актов вандализма, горем, которое они причиняют родственникам погибших, а также содержанием нанесенных надписей заявили представители Амерсфорта и Лесдена

Для предотвращения новых актов вандализма муниципалитеты рассмотрят вместе с полицией и Фондом военных захоронений (Oorlogsgravenstichting), какие меры нужны для дополнительной защиты кладбища.

Стороны ищут баланс между усилением охраны, например установкой дополнительных камер, и сохранением тишины и приватности, которые должны быть обеспечены на кладбище… Муниципалитеты не хотят раскрывать, какие меры безопасности действуют сейчас и какие могут быть введены дополнительно. Это делается для того, чтобы не давать потенциальным виновникам лишней информации говорится в публикации

Ранее советское военное кладбище "Эревелд" в Нидерландах подверглось второму за год акту вандализма. Злоумышленники нанесли на обелиски и памятную стену красную и черную краску, а также политические лозунги. Посольство России в Нидерландах осудило это преступление.