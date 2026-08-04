Подозрительный предмет заметили у штаба НАТО в Нидерландах, вызван сапер

Подозрительный предмет замечен у штаба НАТО в Нидерландах Подозрительный предмет заметили у штаба НАТО в Нидерландах, вызван сапер

Москва4 авг Вести.Полиция Нидерландов проверяет сообщения о подозрительном предмете у штаба объединенного командования НАТО в городе Брюнссюм. Соответствующее сообщение размещено на странице полиции провинции Лимбург в соцсети Х.

В посте сказано, что правоохранители получили сведения подозрительной ситуации на улице Римбургервег.

На место был незамедлительно отправлен специалист по обнаружению взрывоопасных предметов говорится в посте

Сапер изучает найденный предмет. Более подробной информации пока не приводится.