Москва4 авгВести.Полиция Нидерландов проверяет сообщения о подозрительном предмете у штаба объединенного командования НАТО в городе Брюнссюм. Соответствующее сообщение размещено на странице полиции провинции Лимбург в соцсети Х.
В посте сказано, что правоохранители получили сведения подозрительной ситуации на улице Римбургервег.
На место был незамедлительно отправлен специалист по обнаружению взрывоопасных предметовговорится в посте
Сапер изучает найденный предмет. Более подробной информации пока не приводится.