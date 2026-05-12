В Нидерландах группа людей напали на немецких солдат НАТО Bild: немецкие солдаты НАТО подверглись нападению в Нидерландах

Москва12 мая Вести.В городе Брюнсюм на юге Нидерландов группа людей напала на двух немецких военнослужащих из командования НАТО, оба получили легкие травмы. Об этом пишет газета Bild.

По данным издания, группа неизвестных людей в масках, выкрикивающих "лозунги против НАТО" подвергли двух военнослужащих Германии "словесному и физическому насилию".

Как сообщили Bild в Минобороны ФРГ, пострадавшие получили незначительные травмы, но в основном не пострадали. В ведомстве квалифицировали это как "инцидент, связанный с безопасностью".

Командование НАТО в Брюнсюме, расположенное недалеко от границы с Германией, представляет собой один из ключевых оперативных штабов Альянса. Так называемое "Командование объединенных сил союзников" (Allied Joint Force Command) отвечает за оборону Центральной Европы — от Атлантического океана до восточного рубежа НАТО.