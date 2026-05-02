Украинцы едва не сорвали шествие "Бессмертного полка" в Амстердаме Украинцы попытались сорвать шествие "Бессмертного полка" в Амстердаме

Москва2 мая Вести.Украинцы в Амстердаме попытались сорвать шествие участников акции "Бессмертный полк", выкрикивая националистические лозунги и угрозы, рассказал представитель филиала Волонтерского корпуса 81-летия Победы в Нидерландах.

Второго мая в центре Амстердама прошли сразу два памятных мероприятия: шествие "Бессмертного полка", приуроченное ко Дню Победы, и акция в память о жертвах пожара в Доме профсоюзов в Одессе.

Во время шествия "Бессмертного полка" по центральной улице Амстердама Дамрак украинскими контрдемонстрантами была предпринята попытка сорвать акцию цитирует слова представителя Волонтерского корпуса РИА Новости

По словам собеседника агентства, украинцы выкрикивали антироссийские и националистические лозунги, угрожали участникам шествия и демонстрировали им плакат с оскорбительными фразами, покрытый красными пятнами. Он добавил, что сотрудники полиции оперативно отреагировали на происходящее и пресекли действия украинцев.