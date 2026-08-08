Москва8 авг Вести.Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник предложил Польше вернуть территории от Штеттина до Данцига, которые были заняты польской стороной после освобождения Красной армией в годы Второй мировой войны. Об этом парламентарий заявил NEWS.ru, комментируя высказывания президента Польши Кароля Навроцкого в адрес россиян.

По словам Колесника, риторика польских властей противоречит исторической памяти о потерях советских военнослужащих при освобождении Польши от нацистской Германии.

Если они так "москалей" не любят, могли бы вернуть территорию от Штеттина до Данцига, которую для них с большими потерями отвоевала Красная армия и которую они, не моргнув глазом, забрали сказал Колесник

Он отметил, что при освобождении Польши погибли около 600 тысяч советских военнослужащих. Колесник также заявил, что в Польше остаются люди, которые ухаживают за памятниками советским воинам, несмотря на позицию властей.

Ранее Навроцкий заявил, что Польша намерена и дальше оказывать поддержку Украине в противостоянии с Россией, поскольку считает это своим стратегических интересов. Он уточнил, что "там, где бьют москаля, там помогает Польша, даже если не принимает участия в войне".