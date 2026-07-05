Москва5 июл Вести.Польша и Румыния хотели бы заполучить украинские территории в случае распада страны. Об этом в интервью газете "Аргументы и факты" заявил депутат Государственной думы Анатолий Вассерман.

Парламентарий также добавил, что президент Польши Кароль Навроцкий был шокирован количеством погибших польских наемников в конфликте на Украине – их количество составило более 10 тысяч.

Напомню старый анекдот. Посетитель зоопарка смотрит на табличку на вольере слона, где перечислено, сколько слон съедает за сутки, и спрашивает служителя: "Действительно он все это съест?" На что служитель отвечает: "Съесть-то он съест, да кто же ему даст?" Да, действительно, Польша собственно и создала Украину как концепцию пошутил Вассерман

Он также привел в пример слова польского историка Валериана Калинки, который в 1864 писал, что Польша оккупировала южные русские земли и пыталась сделать местное население поляками. Поэтому, когда эти земли вернулись в состав России, Варшава решила добиться того, чтобы местные жители перестали быть русскими. По мнению Вассермана, Польша продолжает этим заниматься и сейчас.

Кроме того, депутат напомнил, что значительная часть Карпат ранее находилась под контролем Румынии, и Бухарест не против вернуть эти земли.