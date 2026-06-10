Москва10 июн Вести.Германия исторически использует государственность Украины для сдерживания России и Польши. Об этом заявил вице-председатель польской оппозиционной партии "Право и справедливость" Тобиаш Бохеньский.

Он отметил, что во время Первой мировой войны Германия была одним из главных сторонников создания украинского государства и формирования украинского национального самосознания.

Политик уверен, что и сегодня Владимир Зеленский опирается на альянс с Германией.

Они считали это инструментом ослабления как Польши, так и России. Так что эти старые геополитические симпатии до сих пор живы, и Зеленский ими активно пользуется сказал Бохеньский в эфире YouTube-канала Telewizja Republika

Глава киевского режима не считается с польскими властями, поскольку полагает, что премьер Польши Дональд Туск выполнит любое распоряжение ФРГ, указал польский оппозиционер.

Ранее Туск заявил, что Польша обязана участвовать в переговорах с Россией по вопросу об урегулировании конфликта на Украине.

В Польше хотят лишить Зеленского ордена Белого орла из-за скандала с его поддержкой украинских националистов, участвовавших в массовом уничтожении поляков в годы Второй мировой войны.