Москва19 авгВести.Власти киевского режима намерены узаконить списание тысяч тел солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые числятся "пропавшими без вести", под видом хирургических отходов. Об этом сообщает Telegram-канал "Северный ветер".
Как отмечается, подобный законопроект уже зарегистрирован на официальном сайте Верховной рады Украины.
В пояснительной записке сообщается, что закон позволит использовать "тела и части тел умерших, которые не были затребованы для захоронения" для обучения студентов-медиков. В дальнейшем останки захораниваются как хирургические отходыговорится в сообщении
По данным источника, руководство киевского режима намерено принять этот законопроект для того, чтобы разгрузить морги, которые переполнены неопознанными останками.
Кроме того, в ВСУ также распространена практика, когда отступающие с позиций военнослужащие отрезают части тел своих уничтоженных побратимов, надеясь, что это позволит опознать останки по ДНКотмечается в тексте
Ранее военный аналитик Игорь Коротченко сообщил, что за весь 2026 год потери ВСУ составили более 280 тысяч человек.