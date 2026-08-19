На Украине намерены узаконить списание останков "пропавших без вести" солдат ВСУ Власти Украины намерены списать тысячи тел "пропавших без вести" боевиков ВСУ

Москва19 авг Вести.Власти киевского режима намерены узаконить списание тысяч тел солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые числятся "пропавшими без вести", под видом хирургических отходов. Об этом сообщает Telegram-канал "Северный ветер".

Как отмечается, подобный законопроект уже зарегистрирован на официальном сайте Верховной рады Украины.

В пояснительной записке сообщается, что закон позволит использовать "тела и части тел умерших, которые не были затребованы для захоронения" для обучения студентов-медиков. В дальнейшем останки захораниваются как хирургические отходы говорится в сообщении

По данным источника, руководство киевского режима намерено принять этот законопроект для того, чтобы разгрузить морги, которые переполнены неопознанными останками.

Кроме того, в ВСУ также распространена практика, когда отступающие с позиций военнослужащие отрезают части тел своих уничтоженных побратимов, надеясь, что это позволит опознать останки по ДНК отмечается в тексте

Ранее военный аналитик Игорь Коротченко сообщил, что за весь 2026 год потери ВСУ составили более 280 тысяч человек.