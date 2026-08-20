Политолог назвал цель закона о списании останков пропавших без вести солдат ВСУ Карнаухов: законы Украины направлены на нужды черного рынка органов в Европе

Москва20 авг Вести.Готовящийся на Украине закон о списании тел числящихся пропавшими без вести военнослужащих под видом хирургических отходов направлен на обеспечение разрастающегося в Европе черного рынка органов для трансплантации. Об этом заявил ИС "Вести" политолог Сергей Карнаухов.

Накануне стало известно, что на Украине намерены узаконить списание тысяч тел солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), числящихся пропавшими без вести, под видом хирургических отходов. Отмечалось, что соответствующий законопроект уже зарегистрирован на официальном сайте украинской Верховной рады.

Закон должен позволить использовать тела и части тел умерших, не затребованных для захоронения, в целях обучения студентов-медиков, а в дальнейшем захоранивать останки как хирургические отходы.

Европейский рынок трансплантации - это, считай, мировой рынок трансплантации. Очереди раньше на трансплантацию органов в Европе могли доходить до трех-четырех лет. Не поверите, сейчас очередь на трансплантацию - несколько часов. Вот это - реальность Европы, - и поэтому те законы, которые принимаются, направлены в первую очередь на обеспечение этого черного рынка трансплантологов, который сейчас на наших глазах разрастается отметил Карнаухов

Политолог напомнил о случаях обнаружения в зоне специальной военной операции тел украинских военнослужащих без внутренних органов.

При штурмах вдруг начали находить буквально распотрошенные тела - то есть лежит буквально просто коробка без единого внутреннего органа. По совокупности полученных доказательств и данных поняли, что это работают трансплантологи рассказал Карнаухов

Ранее стало известно, что командование ВСУ запрещает родственникам боевиков, пропавших без вести в районе Казачьей Лопани, упоминать об их связи с украинской армией.