Политолог допустил, что Киев продает органы солдат ВСУ через даркнет Политолог Мезюхо: киевский режим может заниматься черной трансплантологией

Москва20 авг Вести.Намерение узаконить списание останков "пропавших без вести" солдат ВСУ наводит на мысль, что Киев занимается черной трансплантологией, сообщил ИС "Вести" политолог, председатель КРОО "Центр политического просвещения" Иван Мезюхо.

По информации Telegram-канала "Северный ветер", закон позволит использовать останки для обучения студентов-медиков. Подобный законопроект уже зарегистрирован на официальном сайте Верховной рады.

Эти законодательные новации в плане использования тел умерших боевиков украинских вооруженных формирований все больше и больше наводят на мысль о том, что киевская клика занимается черной трансплантологией — по сути, продажей органов через даркнет допустил Мезюхо

Ранее Россия и Украина провели обмен телами погибших. В августе Москва передала 261 тело погибших, а от Киева получила 24.