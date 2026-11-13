Москва13 ноя Вести.Намерение властей Эстонии переименовать улицы, названные в честь советско-эстонского писателя Юхана Смуула, представляет собой мелкую борьбу и пакость, ориентированную на привлечение внимания. Такое мнение в беседе с изданием "Абзац" высказал сенатор Совета Федерации Айрат Гибатдинов.

13 ноября СМИ сообщили, что депутат парламента Эстонии Яак Валге потребовал переименовать улицы в Таллине и Курессааре, названные в честь Юхана Смуула.

Парламентарий Гибатдинов призвал эстонских чиновников проанализировать опыт Украины, которая, по его словам, начала с разрушения памятников Ленину и переименований.

Очень жаль, что они (власти Эстонии. - Прим. ред.) забыли историю советской эпохи, когда Советский Союз героически спас весь мир. Сейчас идет мелкая, гнусная борьба. Я даже борьбой это не назову, это мелкие пакости сказал сенатор

По его мнению, данная идея в Эстонии направлена исключительно на привлечение внимания.

В прошлом году в Эстонии переименовали Русский театр в Таллине и лишили учреждение части финансирования.