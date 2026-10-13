Москва13 октВести.Городской совет Еревана переименовал улицу, которая носила имя советского военачальника Михаила Фрунзе. Теперь она названа в честь армянской царской династии Ервандидов (Ервандуни). Об этом сообщила член городского совета от правящей партии "Гражданский договор" Кристине Варданян.
По ее словам, это важный шаг для сохранения исторической памяти.
В результате совместной инициативы с коллегами по совету старейшин (горсовета) улица Фрунзе в Ереване была переименована в улицу Ервандунинаписала Варданян в соцсети Facebook (запрещена в РФ)
После переименования в ереванском районе Шенгавит будет уже две улицы и проспект, носящие имена царских династий – Багратидов, Аршакидов и Ервандидов, отметила депутат.
Ранее самую длинную автомобильную магистраль Африки, которая проходит в Марокко, назвали в честь президента США Дональда Трампа. Глава Белого дома уже выразил желание проехать по шоссе его имени.