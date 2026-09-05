WSJ: доступ к ИИ-чипам Nvidia стал стимулом для Армении в мирной сделке с Баку

WSJ: мир между Ереваном и Баку скрепили чипами Nvidia для ИИ WSJ: доступ к ИИ-чипам Nvidia стал стимулом для Армении в мирной сделке с Баку

Москва5 сен Вести.Вашингтон добился предварительного мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, пообещав Еревану доступ к передовым чипам Nvidia. Об этом 4 сентября написала газета The Wall Street Journal.

По словам участников переговоров, американские переговорщики использовали обещание доступа к чипам Nvidia для искусственного интеллекта, чтобы закрепить предварительное мирное соглашение, достигнутое в прошлом году между Арменией и Азербайджаном говорится в публикации

Представители США выступили с предложением расширить разрешения на приобретение чипов для армянского проекта дата-центра Firebird. Как отмечает издание, возможность получить технологии искусственного интеллекта стала одним из стимулов, побудивших Ереван присоединиться к мирной инициативе.

WSJ охарактеризовала такую тактику как пример так называемой чиповой дипломатии, когда доступ к передовым технологиям становится инструментом внешней политики. Помимо этого, в рамках договоренностей американская сторона предложила проложить через территорию Армении транспортный коридор, соединяющий Азербайджан с его эксклавом Нахичеванью. Этот проект назвали Trump Route for International Peace and Prosperity (TRIPP).

31 августа в Бишкеке состоялись двусторонние переговоры премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Стороны обсудили налаживание торговых связей и продвижение проекта TRIPP.

Ранее, 25 августа, Пашинян предупредил, что нерешенный вопрос анклавов способен спровоцировать войну между Арменией и Азербайджаном. Армянский премьер подчеркнул необходимость устранить все моменты, которые могут послужить поводом для провокаций и разрушить мир между двумя странами.