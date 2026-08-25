Пашинян: война с Азербайджаном начнется, если не решить вопрос с анклавами

Пашинян рассказал, в каком случае может начаться война с Азербайджаном Пашинян: война с Азербайджаном начнется, если не решить вопрос с анклавами

Москва25 авг Вести.Война между Арменией и Азербайджаном может начаться, если вопрос с анклавами не будет решен. Об этом заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян.

В Ереване сообщили, что под контролем Баку находится 31 село, входившее в состав Армянской ССР. Пашинян отмечал, что вопрос анклавов существует и должен быть решен так, чтобы было удобно для людей в обеих странах.

Территория Армении составляет 29 тысяч 743 квадратных километра, туда входит наш эксклав (Арцвашен - прим. ред.), а анклавы Азербайджана не входят. И это выражено теми картами, которые отражают ситуацию согласно Алма-Атинской декларации 1991 года. Теперь сказать, что это не так, значит сказать, что суверенная международно признанная территория Армении — не 29 тысяч 743 квадратных километра. Это означает объявление войны сказал премьер Армении в парламенте

Пашинян добавил, что Ереван и Баку должны понимать, создают они проблемы друг другу или решают эти проблемы.