WSJ: США склонили Ереван к миру с Баку обещанием поставок чипов Nvidia WSJ: чипы Nvidia помогли США продвинуть диалог Баку и Еревана

Москва5 сен Вести.Обещание предоставить Армении и Азербайджану доступ к передовым ИИ-чипам американской компании Nvidia стало одним из инструментов дипломатии США при подготовке предварительных мирных договоренностей между двумя республиками.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на участников переговоров. По данным издания, американские представители использовали перспективу технологического сотрудничества, чтобы содействовать достижению соглашения между Баку и Ереваном в прошлом году.

В рамках договоренностей в армянском Раздане началось строительство дата-центра Firebird стоимостью более 5 миллиардов долларов. К концу 2027 года комплекс планируется оснастить 70 тысячами серверов Nvidia на базе чипов Grace Blackwell и Vera Rubin. Его проектная вычислительная мощность оценивается примерно в 300 МВт.

Пресс-секретарь премьер-министра Армении Никола Пашиняна подтвердила газете, что подписанные летом 2025 года в Вашингтоне соглашения, включая меморандум о сотрудничестве в сфере полупроводников и искусственного интеллекта, стали значимым результатом мирного процесса.

Ранее Пашинян и президент США Дональд Трамп подтвердили решимость начать реализацию проекта TRIPP (Trump Route for International Peace and Prosperity – "Маршрут Трампа ради международного мира и процветания").