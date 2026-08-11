В Ровненской области Украины улицы и переулок переименовали в честь бандеровцев

На западе Украины улицы и переулок переименовали в честь бандеровцев В Ровненской области Украины улицы и переулок переименовали в честь бандеровцев

Москва11 авг Вести.Областная военная администрация Ровненской области Украины распорядилась переименовать улицу и переулок в поселке городского типа Владимирец и селе Трипутня в честь членов Украинской повстанческой армии (УПА - признана экстремистской и запрещена в России). Документ опубликован на официальном сайте администрации.

Переименованию подверглись улица и переулок 1 Мая - теперь они названы в честь "героев УПА".

Кроме того, в селе Трипутня название улицы Колхозной было изменено в честь члена УПА Дмитрия Калинюка.

Ранее посол Польши в Дании Ева Дембска заявила, что чествование киевским режимом деятелей бандеровского движения подорвало доверие Варшавы к Киеву.

Она подчеркнула, что решения режима Владимира Зеленского вызывают в Польше гнев, поскольку для поляков вопросы исторической памяти имею огромное значение.