В США суд вновь запретил размещать имя Трампа на фасаде Кеннеди-центра Суд Вашингтона запретил размещать имя Трампа на фасаде Кеннеди-центра

Москва15 сен Вести.Суд в Вашингтоне вновь запретил размещать имя президента США Дональда Трампа на фасаде Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди. Соответствующее решение вынес федеральный окружной судья Кристофер Купер.

По его словам, законодательная ветвь власти США решила в свое время дать название центру "только в честь президента Джона Кеннеди".

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Трамп в свою очередь заявил, что Кеннеди-центр якобы находится в состоянии упадка. На своей странице в социальной сети Truth Social американский лидер подчеркнул, что для проведения капитального ремонта и улучшения его финансового положения понадобятся президентские полномочия.

26 августа сообщалось, что предупреждения юристов американских властей о возможности сноса Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди представляют собой исключительно "гипотетический сценарий".