Минюст США: Кеннеди-центр снесут, если в его название не вернут имя Трампа Минюст США пообещал снести Кеннеди-центр при отказе вернуть ему имя Трампа

Москва26 авг Вести.Главный театрально-концертный комплекс американской столицы - Центр исполнительских искусств имени Джона Кеннеди – может быть снесен, если не будет проведена его реконструкция и в его название не будет возвращено имя президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом сообщается в заявлении американского Минюста.

В ведомстве отметили, что центр, который юристы назвали "конструктивно несостоятельным, крайне небезопасным и порочащим репутацию столицы страны", ожидает "необратимый снос" без влияния главы Белого дома в сфере недвижимости и его таланта привлекать финансирование.

Без этих усилий центр будет и дальше приходить в упадок, превращаясь в небезопасное, ветхое сооружение, которое придется снести приводит ТАСС сообщение ведомства

Отмечается, вместо него может появиться сооружение "типа большого открытого амфитеатра".

Решение о переименовании комплекса в честь нынешнего президента США было принято 18 декабря 2025 года советом управляющих центра. С того дня площадка стала официально называться Центром исполнительских искусств имени Дональда Трампа и Джона Кеннеди - в честь 35-го и 45-го и 47-го президентов США. Против выступили общественные организации и политики. Суд, который рассматривал иски, поданные к центру в связи с его переименованием, постановил, что менять название вправе только Конгресс США, а совет превысил полномочия.

В середине июня надпись с фамилией Трампа была удалена с фасада Кеннеди-центра.