В Кеннеди-центре назвали предупреждения о его сносе "гипотетическим сценарием"

В Кеннеди-центре считают предупреждения о его сносе "гипотетическим сценарием" В Кеннеди-центре назвали предупреждения о его сносе "гипотетическим сценарием"

Москва26 авг Вести.Предупреждения юристов американских властей о возможности сноса Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди представляют собой исключительно "гипотетический сценарий". Об этом заявил в беседе с ТАСС официальный представитель центра.

Эти формулировки описывают гипотетический сценарий - то, что может произойти, если отчаянно необходимая реновация центра окажется блокирована вследствие партийных интересов отмечается в публикации

Официальный представитель центра имел в виду заявления сотрудников Министерства юстиции - Генеральной прокуратуры США, которые отстаивают в суде позиции администрации центра. Суд рассматривает иски, поданные ранее к центру из-а его переименования, а также планов проведения его капитального ремонта.

Ранее в Минюсте США сообщили, что без проведения реконструкции Кеннеди‑центр могут снести, поскольку он станет "небезопасным, ветхим сооружением". В качестве еще одного обязательного условия выдвигается возвращение в название центра имени президента США Дональда Трампа.