Москва19 октВести.Депутат Государственной думы Анжелика Глазкова внесла на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, предлагающий вернуть Волгограду и Санкт-Петербургу названия Сталинград и Ленинград. Соответствующий документ размещен в думской электронной базе.
Парламентарий предложила закрепить в России на законодательном уровне статус городов, имеющих звание "Город-герой". Кроме того, инициатива предполагает, что города-герои должны носить названия, которые у них были в период Великой Отечественной войны.
Городам-героям Волгоград и Санкт-Петербург возвращаются наименования соответственно Сталинград и Ленинград... Все предусмотренные законодательством Российской Федерации документы физических и юридических лиц, выданные в городах Санкт-Петербург и Волгоград, сохраняют свою силу вплоть до их замены в предусмотренном законом порядкеговорится в сопроводительных документах
Также законопроект устанавливает порядок присвоения звания "Город-герой" другим российским городам Госдумой по предложению президента России.
Помимо этого, проектом предполагается изображать орден Владимира Ленина и медаль "Золотая звезда" Советского Союза на знамени или гербе города-героя. При этом в самих городах предлагают устанавливать обелиск с их изображением.