В ГД внесен проект о возвращении Волгограду и Петербургу советских названий

В ГД внесли проект о переименовании Волгограда и Петербурга В ГД внесен проект о возвращении Волгограду и Петербургу советских названий

Москва19 окт Вести.Депутат Государственной думы Анжелика Глазкова внесла на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, предлагающий вернуть Волгограду и Санкт-Петербургу названия Сталинград и Ленинград. Соответствующий документ размещен в думской электронной базе.

Парламентарий предложила закрепить в России на законодательном уровне статус городов, имеющих звание "Город-герой". Кроме того, инициатива предполагает, что города-герои должны носить названия, которые у них были в период Великой Отечественной войны.

Городам-героям Волгоград и Санкт-Петербург возвращаются наименования соответственно Сталинград и Ленинград... Все предусмотренные законодательством Российской Федерации документы физических и юридических лиц, выданные в городах Санкт-Петербург и Волгоград, сохраняют свою силу вплоть до их замены в предусмотренном законом порядке говорится в сопроводительных документах

Также законопроект устанавливает порядок присвоения звания "Город-герой" другим российским городам Госдумой по предложению президента России.

Помимо этого, проектом предполагается изображать орден Владимира Ленина и медаль "Золотая звезда" Советского Союза на знамени или гербе города-героя. При этом в самих городах предлагают устанавливать обелиск с их изображением.