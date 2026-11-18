Москва18 нояВести.Дорожные знаки с названием города на въездах в Волгоград заменят на "Сталинград" в преддверии Дня начала разгрома фашистских войск под Сталинградом, сообщила пресс-служба администрации города в мессенджере МАХ.
Сегодня… на основных магистралях, ведущих в город-герой, муниципальные дорожные службы приступили к замене стандартных знаков "Волгоград" на "Сталинград". В соответствии с решением Волгоградской городской Думы это героическое имя, навсегда вошедшее в мировую историю как символ доблести советского народа, наш город имеет право носить в особые датынаписали в пресс-службе
Обратную замену произведут 20 ноября.