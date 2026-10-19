Бельский: Санкт-Петербург не будут переименовывать в Ленинград

"Нет необходимости": Санкт-Петербург не планируют переименовывать в Ленинград Бельский: Санкт-Петербург не будут переименовывать в Ленинград

Москва19 окт Вести.Переименовывать Санкт-Петербург в Ленинград не будут, потому что оба названия – часть истории года. Об этом спикер парламента Петербурга Александр Бельский написал в своем канале на платформе "Макс".

Он отметил, что не следует противопоставлять два названия города.

Оба имени — часть нашей истории, и каждое дорого многим поколениям горожан (…). Поэтому необходимости в новом переименовании я не вижу заявил Бельский

Он добавил, что местные жители уже выразили свою позицию по этому вопросу, когда проголосовали в 1991 году на референдуме о возвращении исторического наименования.

Ранее депутат Госдумы Анжелика Глазкова внесла на рассмотрение палаты парламента законопроект о возвращении Волгограду и Санкт-Петербургу названий Сталинград и Ленинград.