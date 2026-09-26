Москва26 сен Вести.В Санкт-Петербурге с 1 октября 2026 года полностью отменят коронавирусные ограничения. Соответствующее предписание принял главный санитарный врач Северной столицы и Ленинградской области, решение принято городским правительством.

На основании предписания Главного государственного санитарного врача по городу Санкт Петербургу и Ленинградской области Правительством Петербурга с 1 октября 2026 года отменяются постановление от 13.03.2020 № 121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" и акты о внесении изменений в него