Армения одобрила перенос памятника героям ВОВ из Артика в Гюмри

Власти Армении одобрили демонтаж памятника героям ВОВ в Артике Армения одобрила перенос памятника героям ВОВ из Артика в Гюмри

Москва27 авг Вести.Армянское правительство среди проектов, принятых без обсуждения, разрешило демонтировать памятник героям Великой Отечественной войны в городе Артик и перенести его в соседний Гюмри.

В документе отмечается, что власти приняли такое решение, чтобы обеспечить наилучшую физическую сохранность мемориала. По словам руководства республики, перенос монумента "в гармоничную и благоустроенную среду" также сделает его посещение более удобным для граждан.

Предлагается перенести его в парк Дружбы [в Гюмри] с проведением капитальных ремонтных работ следует из проекта

Власти предполагают, что это положительно скажется на благоустройстве и расширении территории парка, "а переносимая стела памяти обретет свой первоначальный исторический облик".

В мае официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ситуацию с мемориалом в Артике можно охарактеризовать как часть масштабного переписывания исторической памяти.

В июне дипломат сообщила, что российский МИД направил ноту протеста Армении в связи с осквернением мемориала героям ВОВ в Гюмри.