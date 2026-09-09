Hraparak.am: в Армении военным предписали отдавать честь по стандартам НАТО

Военнослужащие в Армении будут отдавать честь по стандартам НАТО, пишут СМИ Hraparak.am: в Армении военным предписали отдавать честь по стандартам НАТО

Москва9 сен Вести.В Армении военнослужащим предписали отдавать честь по стандартам Североатлантического альянса. Об этом сообщило издание hraparak.am со ссылкой на источники.

Как пишут журналисты, к настоящему моменту Ереван соответствует стандартам армий стран-членов НАТО только в вопросах, "не имеющих первостепенного значения".

Например, военнослужащим предписано впредь отдавать честь без головного убора, как принято в армиях НАТО говорится в публикации

Издание напомнило, что ранее армянские военные отдавали приветствие, поднося руку к головному убору. Согласно новым правилам, необходимо снять головной убор и поднести руку к голове.

Вместе с тем в Министерстве обороны республики заявили агентству Sputnik Армения, что ведомство еще не приняло решение по этому вопросу, но определенные обсуждения уже идут.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Армению ждут последствия, аналогичные грузинским, если Ереван продолжит курс на сближение с Западом.