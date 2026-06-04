В Армении рассказали о повестках на военные сборы для прибывших на выборы из РФ

Армянам, приехавшим на родину из РФ на выборы, вручают повестки на военные сборы В Армении рассказали о повестках на военные сборы для прибывших на выборы из РФ

Москва4 июн Вести.Армянам, которые приезжают из России для участия в предстоящих парламентских выборах в стране, вручают повестки для участия в военных сборах, сообщило радио Sputnik Армения.

По данным местных СМИ, на которые сослалось радио, власти Армении уже развернули патрули военной полиции для выполнения этой цели.

Журналисты подчеркнули, что эта мера касается не всех граждан Армении, прибывающих на родину, а исключительно тех, кто едет из России.

Примечательно, что заявление об этом сделало не само Минобороны, не находящаяся в его ведении военная полиция, а помощник руководителя аппарата премьер-министра Армении Тарон Чахоян. В частности, он заявил, что граждане Армении, "прибывающие из России за взятку, будут призваны на 25-дневные учебные сборы, а кто откажется, будет привлечен к уголовной ответственности" написало Sputnik Армения в мессенджере MAX

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил ИС "Вести", что ситуацию в Армении перед парламентскими выборами 7 июня стараются раскачать.

По мнению белорусского лидера, правительство Армении сейчас должно действовать очень аккуратно, иначе рискует повторить в стране сценарий украинского "евромайдана".