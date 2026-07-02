Москва2 июл Вести.Армянский лидер Ваагн Хачатурян снял со стены в приемной большое полотно с видом на гору Арарат. На последних официальных фотографиях это место пустует. Об этом пишет Sputnik в своем Telegram-канале.

В публикации отмечается, что гора Арарат - один из главных национальных символов Армении, однако ее изображение вызывает неоднозначные чувства в обществе. С 1921 года Арарат находится на территории Турции, что для многих армян стало исторической травмой.

В последнее время власти республики последовательно отказываются от использования этого символа. Этот процесс сопровождается общественными дискуссиями. Так, в сентябре 2025 года правительство приняло решение убрать изображение горы со штампов о пересечении границы.