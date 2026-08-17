Москва17 авг Вести.В Днепропетровске приступили к демонтажу памятника коммунарам, который еще в июне был внесен украинским институтом национальной памяти в список запрещенной символики. Об этом сообщает агентство Укринформ.

В Днепропетровске начали демонтаж памятника коммунарам говорится в публикации Telegram-канала агентства

Отмечается, что решение о сносе было предопределено после того, как институт национальной памяти признал монумент "символикой российской имперской политики".

Борьба с советским наследием на Украине ведется с 2015 года, когда был принят так называемый закон о декоммунизации. В последние годы киевский режим распространил эту политику и на все, что так или иначе связано с Россией. Глава МИД РФ Сергей Лавров неоднократно подчеркивал, что украинские власти планомерно проводят курс на агрессивную дерусификацию и насильственную ассимиляцию, уничтожая общее историческое и культурное наследие.

Ранее в Днепропетровске также снесли памятник советскому генералу Василию Маргелову, которого называют основателем современных Воздушно-десантных войск.