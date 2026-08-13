Москва13 авг Вести.В Днепропетровске на Украине сносят памятник советскому генералу Василию Маргелову, который считается одним из создателей современных Воздушно-десантных войск.

Об этом сообщается в постановлении местного городского совета, размещенном на его официальном сайте.

Предоставить разрешение коммунальному предприятию "Днепровский электротранспорт" городского совета на демонтаж памятника В.Ф. Маргелову сообщается в постановлении местного горсовета

Говоря о роли Василия Маргелова в становлении ВДВ, генерал Павел Павленко сказал: "В истории Воздушно-десантных войск, да и в Вооруженных Силах России и других стран бывшего Советского Союза его имя останется навсегда. Он олицетворял целую эпоху в развитии и становлении ВДВ, с его именем связаны их авторитет и популярность не только в нашей стране, но и за рубежом".