Москва11 авгВести.31 июля под Черниговом уничтожен майор ВСУ Никита Сергиенко. Он отвечал за оборудование инженерных сооружений в области – установку "зубов дракона", создание бетонированных укрытий и рытье противотанковых рвов.
Об уничтожении офицера ТАСС 11 августа сообщили в российских силовых структурах.
Старший офицер ВСУ проходил службу на командной должности в 8-м учебном черниговском центре государственной специальной службы транспорта Украины и был откомандирован в украинскую группировку войск "Курск", где отвечал за оборудование инженерных сооруженийпояснили в силовых структурах РФ
Старший офицер погиб после российского удара по одному из украинских армейских командных пунктов на черниговском направлении.
Днем ранее в Сумской области были ликвидированы заместитель командира батальона 119-й отдельной бригады территориальной обороны вооруженных сил Украины (ВСУ) В. Мазур и инструктор "Международного легиона" Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины А. Федин.