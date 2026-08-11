Отвечавший за оборонительные сооружения офицер ВСУ уничтожен под Черниговом

Под Черниговом ликвидирован отвечающий за "зубы дракона" майор ВСУ Отвечавший за оборонительные сооружения офицер ВСУ уничтожен под Черниговом

Москва11 авг Вести.31 июля под Черниговом уничтожен майор ВСУ Никита Сергиенко. Он отвечал за оборудование инженерных сооружений в области – установку "зубов дракона", создание бетонированных укрытий и рытье противотанковых рвов.

Об уничтожении офицера ТАСС 11 августа сообщили в российских силовых структурах.

Старший офицер ВСУ проходил службу на командной должности в 8-м учебном черниговском центре государственной специальной службы транспорта Украины и был откомандирован в украинскую группировку войск "Курск", где отвечал за оборудование инженерных сооружений пояснили в силовых структурах РФ

Старший офицер погиб после российского удара по одному из украинских армейских командных пунктов на черниговском направлении.

Днем ранее в Сумской области были ликвидированы заместитель командира батальона 119-й отдельной бригады территориальной обороны вооруженных сил Украины (ВСУ) В. Мазур и инструктор "Международного легиона" Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины А. Федин.