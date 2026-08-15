На Украине в Днепропетровске снесли памятник генералу Маргелову

В Днепропетровске снесли памятник отцу ВДВ Маргелову На Украине в Днепропетровске снесли памятник генералу Маргелову

Москва15 авг Вести.На набережной в Днепропетровске на Украине снесли памятник советскому генералу Василию Маргелову, которого называют основателем современных Воздушно-десантных войск. Об этом пишут местные средства массовой информации.

Журналисты разместили в сети фотографию с пустующим местом на набережной, где раньше был установлен монумент, изображающий генерала в полный рост.

В Днепропетровске сегодня снесли памятник командующему советскими ВДВ Василию Маргелову… Разрешение на снос было выдано четыре дня назад говорится в публикации

Маргелов родился в 1908 году в Днепропетровске, который тогда носил название Екатеринослав.

О том, что монумент будет снесен стало известно накануне. Соответсвующее решение принял городской совет Днепропетровска.