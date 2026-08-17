Москва17 авг Вести.В Одессе сняли табличку на русском языке с памятника герою серии фантастических фильмов Дарту Вейдеру, который был установлен 11 лет назад на базе монумента Владимиру Ленину на волне так называемой декоммунизации, сообщили в движении "Деколонизация. Украина", которое занимается уничтожением российского и советского наследия.

Как указывается в Telegram-канале движения, табличка на русском языке демонтирована после обращения активистов в администрацию Хаджибейского района Одессы.

Демонтирована русскоязычная табличка на памятнике Дарту Вейдеру говорится в публикации

К обращению приложен официальный ответ от районных властей. В нем говорится, что ответственное за объект лицо установлено, а спорная табличка снята. На приложенном снимке постамента видно лишь отсутствие старой таблички, а новой так и не появилось.

С 2015 года, после вступления в силу закона о декоммунизации, на Украине развернулась кампания по сносу советских памятников и переименованию улиц. Впоследствии ее вектор сместился, и под действие мер попали не только объекты советской эпохи, но и все, что связано с Россией.