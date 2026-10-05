Дедушка в СС, папа в КПСС, а я в ЕС: эксперт раскритиковал призыв Каллас к НАТО "Абсолютная некомпетентность": эксперт раскритиковал призывы Каи Каллас к НАТО

Москва5 окт Вести.Военный эксперт Михаил Ходаренок в комментарии ИС "Вести" подверг резкой критике призыв главы евродипломатии Каи Каллас передать Украине ракеты из неприкосновенных запасов НАТО. Он назвал это решение абсолютно некомпетентным с точки зрения национальной безопасности альянса.

Ходаренок открыто обвинил главу Еврокомиссии в дилетантстве в вопросах военной логистики и запасов вооружений. Ее призывы к передаче боеприпасов Украине он назвал лишенными всякого смысла и игнорирующими элементарные нормы безопасности, которые обязаны соблюдать страны НАТО.

Кая Каллас — это, как известно, фигура легендарная. В своей зоологической ненависти к нашей стране, она совершенно одурела уже. И вообще, слушать ее без смеха уже невозможно. Потому что если даже касаться любых запасов материальных средств, которые имеются на территории государств-участников НАТО, то, этим ребятам я советую напомнить Кае Каллас, что есть определенные нормы содержания тех же самых боеприпасов и управляемых ракет в мирное время. Причем при этом-то надо исходить из интересов национальной безопасности. Это первый момент. Есть какие-то нормы расхода в ходе боевых действий. Но, как правило в мирное время, задолго до конфликта, их достаточно, но трудно предположить, каковыми они будут, учитывая потери. Надо иметь какие-то неснижаемые запасы, чтобы без оперативной паузы приступить к решению внезапно возникающих проблем. Какие-то элементарные понятия, о которых Кая-Каллас, конечно, абсолютно не в курсе и призывает их снять последнюю рубаху и отдать ее Зеленскому заявил Ходаренок

По его мнению, Каллас руководствуется не здравым смыслом, а личной неприязнью к России, в качестве примера приведя популярную политическую поговорку.

"Дедушка — в СС, папа — в КПСС, а я — в ЕС"... я до определенной степени могу Каллас понять, потому что ее родственники в свое время привлекались к уголовной ответственности со стороны Советского Союза. Им было за что, поскольку они участвовали в противопартизанских действиях, состояли в охране концлагерей. С ними еще мягко поступили. Ну конечно, такая девушка никогда не сможет простить то, что было в прошлом. Поэтому даже ее зоологической ненависти не надо удивляться сказал Ходаренок

"Дедушка в СС" — отсылка к ее деду по материнской линии, связанного с работой на нацистов в концлагере.

"Папа в КПСС" — отец Каи Каллас, Сийм Каллас, известный советский и эстонский политик, который был членом Коммунистической партии Советского Союза (КПСС) с 1972 по 1990 год, занимал руководящие посты в Эстонской ССР, а позже стал премьер-министром Эстонии и еврокомиссаром.

"А я в ЕС" — сама Кая Каллас, сделавшая политическую карьеру в современной Эстонии и структурах Европейского союза (ЕС).

Ранее сообщалось, что 28 сентября глава евродипломатии Кая Каллас сообщила, что министры обороны стран ЕС не смогли договориться о передаче Patriot Украине. Она призвала европейские страны все же передать то, что лежит на складах, и выразила надежду на скорую поставку новых боеприпасов. Ранее в Польше предложили разместить производство Patriot для Украины на своей территории, если Киев получит соответствующую лицензию от США.