Ходаренок назвал абсурдной просьбу Литвы к НАТО о подлодках с ядерным оружием

Ядерные подлодки в Клайпеде: эксперт жестко осадил премьер-министра Литвы Ходаренок назвал абсурдной просьбу Литвы к НАТО о подлодках с ядерным оружием

Москва16 окт Вести.Призыв Литвы к НАТО о размещении подлодок НАТО с ядерным оружием в порту Клайпеды является абсурдным. Об этом заявил ИС "Вести" военный эксперт Михаил Ходаренок.

Он высмеял предложение, озвученное на Варшавской конференции по безопасности литовским премьером Миндаугасом Синкявичюсом.

Эксперт уточнил, что такие заявления – следствие явного незнания предмета.

У них какая-то шизофрения откровенная наблюдается. Особенно этому подвержены нестойкие прибалтийские умы. Вот мне так и хочется спросить: "Как ты мог до этого додуматься?". Премьер-министр абсолютно себе не представляет элементарных вопросов боевого применения морских стратегических ядерных сил заявил он

Фактически таким призывом литовский представитель пытается подставить стратегические ядерные силы США, Великобритании или Франции под удар российских тактических ракетных комплексов.

В целом, подчеркнул Ходаренок, говорить о размещении ядерного оружия на территории Литвы бессмысленно.

Смысла никакого нет. Когда дальность полета крылатой ракеты несколько тысяч километров, а стратегический бомбардировщик, например, B-2, способен долететь с несколькими дозаправками до Европы, отбомбиться и улететь, то какой смысл размещать его, к примеру, в Литве? Несут люди всякую ерунду добавил он

Ранее сообщалось, что до 2030 года Литва выделит дополнительные средства на создание рвов на границе с Калининградской областью России и Белоруссией. Речь идет о сумме в 50 млн евро.