Дмитриев назвал мудрыми слова премьера Литры об отсутствии российской угрозы Дмитриев: премьер Литвы прав, говоря об отсутствии российской угрозы

Москва1 окт Вести.Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс прав, говоря об отсутствии доказательств существования угрозы Европе со стороны России, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в соцсети X.

Синкявичюс в ходе совместной с генсеком НАТО Марком Рютте пресс-конференции заявил, что Рютте передал ему сведения об отсутствии российской угрозы.

Большая часть истерии по поводу российской угрозы - это выдумка, которая не имеет под собой никаких оснований, отметил Синкявичус.

На редкость мудрые слова премьер-министра Литвы, который открыто заявляет, что истерия в ЕС вокруг "угрозы со стороны России" не подкреплена никакими фактами отметил Дмитриев

Россия нужна ЕС только в качестве "страшилки", чтобы отвлечь население от своих провалов в миграционной политике, экономике и других областях, пояснил Дмитриев.

Председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин заявил, что риторика европейских властей о "российской угрозе" не возымела эффекта на значительную часть населения стран ЕС.

По словам режиссера Ханс-Йоахима Фрая, в европейских странах начинают уставать от того, что власти ежедневно запугивают жителей мнимой российской угрозой.