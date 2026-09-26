В ФРГ и Австрии устали от "русской угрозы", отметил режиссер Фрай Режиссер Фрай: в Германии и Австрии устали от запугивания Россией

Москва26 сен Вести.В европейских странах начинают уставать от того, что власти ежедневно запугивают жителей мнимой российской угрозой. Они хотят нормальной жизни, отметил режиссер Ханс-Йоахим Фрай на XII Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур.

Немецкий режиссер-постановщик считает, что население Германии не хочет тратить деньги на поддержку Киева и вооружение Украины. По его словам, жители ФРГ хотят снова покупать нефть и газ у России, чтобы снизить свои траты на электроэнергию и тепло.

Люди в Германии и Австрии устали, что каждый день их учат, что они должны думать, что Россия – враг, который скоро якобы нападет на Европу, о том, что скоро начнется новая война отметил Фрай

Выступая на сессии "Россия как часть мировой культуры: неотъемлемая часть или культура отмены" форуме в Санкт-Петербурге, он пояснил, что немцы хотят вести нормальную жизнь. Они, добавил Ханс-Йоахим Фрай, прежде всего хотят обсуждать дела в Германии. Поэтому, считает он, немцы и голосуют за альтернативные партии, намекнул он на итоги ряда выборов в земельные парламенты, на которых "Альтернатива для Германии" (АдГ) улучшила свои позиции.

Режиссер заверил, что заявления в европейской прессе о плохих отношениях России и Европы – это прежде всего мнение лишь ряда политических лидеров и средств массовой информации, а не мнение народа.

Ханс-Йоахим Фрай работает советником гендиректора Большого театра. Эксперт в области культуры из Германии, который является учредителем фонда "Мост искусств" и председателем совета директоров АО "РК Культура и наука", считает, что уровень образования в искусстве в России служит примером для всего мира.

Ранее сообщалось, что живущие в ФРГ россияне заинтересовались программой переселения в Россию.