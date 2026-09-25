Москва25 сен Вести.Политическая партия "Альтернатива для Германии" выступает против помощи Украине, так как понимает, к чему это может привести. Об этом ИС "Вести" заявил заместитель директора по научной работе, член дирекции, заведующий Отделом страновых исследований и руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов.

Почему "Альтернатива" против помощи Украине? Почему "Альтернатива для Германии" за скорейшее начало переговоров, диалога по урегулированию конфликта, за то, чтобы Россия была встроена в систему европейской безопасности, чтобы интересы России были учтены? А потому что в партии много бывших силовиков из Бундесвера, из полиции и так далее, которые прекрасно понимают, чем может закончиться та военная конфронтация, которую товарищи Писториуса готовят сказал он

Ранее Владислав Белов заявил, что правительство канцлера ФРГ Фридриха Мерца во многом состоит из лжецов, которые оболванивают население.