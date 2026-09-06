Бывший сосед Каллас Дмитрий Линтер: в юности она не считала себя русофобкой

Бывший сосед Каллас рассказал, что в юности она не считала себя русофобкой Бывший сосед Каллас Дмитрий Линтер: в юности она не считала себя русофобкой

Москва6 сен Вести.Бывший сосед известной своими антироссийскими заявлениями Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас Дмитрий Линтер рассказал, что в юности она не считала себя русофобкой.

Линтер в студенческие годы жил недалеко от Каллас, их общение носило дружеский характер, уточнило РИА Новости. Их разговоры часто касались мировой политики.

Вспоминая общение с Каллас, Линтер отметил, что она проявляла большой интерес к политической повестке и четко следовала своим убеждениям. Националисткой, по его словам, Каллас себя не считала и в межэтнических вопросах придерживалась нейтральной позиции.

Я так и говорил ей, ну, вы же все русофобы (эстонцы. — Прим. ред.). Она говорит: "Дим, ну какая я русофобка, я же с тобой нормально общаюсь" вспоминает Линтер

Дмитрий Линтер является известным в Эстонии политическим активистом, который стал известен как защитник "Бронзового солдата" весной 2007 года. Тогда власти Таллина решили снести монумент победителям нацизма, на защиту памятника вышли русскоязычные жители. Линтер вместе с другими активистами был арестован, суд оправдал их через семь месяцев содержания под стражей. После этого Линтер выехал в Россию, сейчас он проживает в Донецке.

Глава крымского парламента Владимир Константинов весной заявлял, что Каллас является выскочкой, которая проводит "оголтелый русофобский курс".

В конце августа Каллас выступила с предложением усилить санкционное давление на Россию осенью 2026 года.