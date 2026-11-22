Москва22 ноя Вести.Уникальные кадры передачи офицерами Красной армии контроля над бывшей польской границей литовским военным публикует ИС "Вести". Как Советский Союз подарил Литве ее нынешнюю столицу можно увидеть в фильме Алексея Денисова "Прибалтийский тупик".

Нынешняя столица Литвы Вильнюс накануне Второй мировой войны не принадлежала литовцам. В конце XVIII века этот город, именовавшийся Вильна, был административным центром Виленской губернии Российской империи. После Первой мировой войны и крушения монархии он перешел под контроль поляков и стал называться Вильно.

В 1938 году польские власти пригрозили Литве вооруженным вторжением, если она не уберет из конституции страны упоминание о Вильне как литовской столице и не восстановит дипломатические отношения с Польшей. Испугавшись разгрома, литовцы выполнили все требования поляков.

Однако в 1939 году поляки стали жертвой немецкой агрессии и потерпели сокрушительное поражение. 17 сентября правительство Польши бежало из страны.

19 сентября 1939 года после скоротечных уличных боев Вильно заняли части Красной армии, а 10 октября в Москве был подписан советско-литовский договор, по которому СССР передал Литве всю Виленскую область вместе с городом Вильно, благодаря чему население республики выросло на 500 тысяч человек, а территория увеличилась почти на семь тысяч квадратных километров. Советский Союз, в свою очередь, получил разрешение разместить в Литве воинский контингент для защиты западных границ. Так польский Вильно стал литовским Вильнюсом.