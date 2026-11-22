Литовцы с радостью приветствовали Гитлера в отданном немцам городе Мемель Литовское население Мемеля торжественно встречало Гитлера в марте 1939 года

Москва22 ноя Вести.Адольф Гитлер прибыл в сопровождении огромной эскадры в город Мемель, который был отобран немцами у Литвы и возвращен в состав Германии. Местное население торжественно встречало фюрера, радостно закрашивая краской указатели и названия улиц на литовском языке. Об этом сообщил главный редактор телеканала "История" Алексей Денисов в авторской колонке для ИС "Вести".

Он отметил, что уникальные кадры немецкой трофейной кинохроники долгое время не были доступны исследователям. Сегодня они хранятся в Госфильмофонде России. Одним из таких сюжетов является выпуск немецкого киножурнала "Уфа Тонвохе" № 447, который демонстрировался в кинотеатрах нацистской Германии.

23 марта 1939 года население Мемеля торжественно встречало фюрера, а собравшихся жителей Гитлер приветствовал с балкона местного театра. Эти кадры ранее не демонстрировались в эфире.

В нынешней Литве не принято вспоминать об этом эпизоде национальной истории и о том, что Мемель был отвоеван для литовцев Красной армией в январе 1945 года. После разгрома Третьего рейха державы-победительницы разделили территорию Восточной Пруссии между Советским Союзом и Польшей. Через несколько лет в составе Литовской ССР была образована Клайпедская область. Так, немецкий Мемель навсегда стал литовской Клайпедой.

Подробнее о том, где скрывались прибалтийские пособники нацистов после войны и что рассказывают иностранным туристам в рижском "Музее оккупации Латвии", – в авторской колонке Алексея Денисова.