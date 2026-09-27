Главу МВД Латвии раскритиковали за участие в чествовании эсэсовцев Жители Латвии усомнились, что министр внутренних дел знает историю

Москва27 сен Вести.Жители Латвии раскритиковали участие главы МВД Яниса Домбравы в чествовании латышских легионеров СС. Об этом сообщает РИА Новости, изучив комментарии пользователей в соцсетях на латышском языке.

В воскресенье партия "Национальное объединение" сообщила о возложении цветов к памятнику латышских легионеров СС в селе Море. В мероприятии участвовал Домбрава, который состоит в этой партии.

На опубликованном в соцсетях видео министр заявил, что склоняет голову перед латышскими эсэсовцами и связал их деятельность с сохранением Латвии. Его слова вызвали негативную реакцию среди жителей республики.

Некоторые комментаторы напомнили министру, что легионеры воевали на стороне нацистской Германии, и поставили под сомнение исторические знания Домбравы. Другие иронично отреагировали на его слова о роли легионеров в истории страны.

Один из пользователей отметил, что победа нацистской Германии могла бы привести к исчезновению Латвии как государства. Другой заявил, что глава МВД фактически "написал новую историю".