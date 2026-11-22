Москва22 ноя Вести.Где скрывались прибалтийские пособники нацистов после войны? Что рассказывают иностранным туристам в рижском "Музее оккупации Латвии"? Благодаря кому немецкий город Мемель навсегда стал литовской Клайпедой? Как Литва получила свою нынешнюю столицу Вильнюс? Главный редактор телеканала "История" Алексей Денисов – о своем уникальном документальном проекте "Прибалтийский тупик", в котором застряли Латвия, Литва и Эстония.

"За стенами КГБ". Так называется двухчасовая обзорная экскурсия по Вильнюсу для иностранцев, которая стоит 35 евро. В описании на сайтах для туристов говорится о "мрачной странице в истории Литвы", "угнетении", "памяти о сопротивлении" и "пространствах с тяжелой историей". Это, в частности, площадь Лукишкю, Лукишкинская тюрьма, здание Сейма (парламента Литвы). Кульминацией экскурсии является посещение так называемого "Музея оккупации и борьбы за свободу". Он размещается в бывшем здании республиканского КГБ.

Здесь советский период литовской истории представлен как настоящий фильм ужасов. Главные темы экспозиции – сталинские репрессии, Сибирь, ГУЛАГ и преследование диссидентов. Местные англоговорящие гиды на голубом глазу рассказывают иностранным гостям о том, что "русские пытались навсегда уничтожить литовскую нацию и язык". О том, что в советское время в Литве впервые появилась своя Академия наук, кинематограф мирового уровня, атомная энергетика, нефтепереработка и, наконец, сама столица с новыми территориями в музее нет ни слова

Не лучше обстоят дела и в соседней Латвии. Бывший музей латышских красных стрелков в центре Риги сегодня называется "Музеем оккупации Латвии". В темных залах под зловещую музыку туристам рассказывают, что советская индустриализация не принесла латышам никакой пользы. Хотя в послевоенном СССР благодаря крупным инвестициям союзного центра Эстония, Латвия и Литва стали высокоразвитыми промышленными республиками. Прибалтика была знаменита своими торговыми марками. На весь Советский Союз славились рижский бальзам и шпроты, трикотаж и косметика, первые в СССР переносные радиоприемники, рижский хлеб и рижское пиво. Самый мощный комплекс высокотехнологичных промышленных предприятий был создан в Латвии. Порты Прибалтики были главным торговыми воротами СССР. Бурный рост промышленного производства в Прибалтике в советские годы сопровождался быстрым строительством дорог, нового жилья и социальных объектов. К 1991 году уровень жизни в Прибалтике был одним из самых высоких среди советских республик.

О том, что большинство предприятий, составлявших былую славу Латвии, например, как знаменитые заводы ВЭФ и РАФ, производители "Рижского бальзама" и духов "Дзинтарс", к настоящему времени обанкротилось и закрылось, гиды не сообщают. Зато объясняют туристам, что для латышей "нет никакой разницы между красноармейцами, воевавшими против нацистской Германии, и местными легионерами СС". Изначально музей, построенный в 1970 году, носил имя латышских красных стрелков. Экспозиция была всецело посвящена истории возникновения и становления этого революционного отряда "ленинской гвардии". В годы гражданской войны отряды латышских стрелков стали одной из главных опор и ударных сил большевиков. После окончания Первой мировой войны при поддержке и под контролем британских спецслужб прибалтийские народы обрели государственную независимость и вступили в тесный военно-политический союз со странами Западной Европы. Этот период современные прибалтийские историки называют "золотым временем независимости" и "эпохой расцвета", хотя именно в это время власть в этих государствах оказалась в руках откровенно фашистских и профашистских лидеров. Так, в Литве иностранцы прибрали к рукам все электростанции, выкупили 90% бумажных фабрик и типографий. Более половины всех банковских активов Латвии принадлежали финансовым структурам США, Англии и Германии.

Но о латышских стрелках в их бывшем музее сегодня тоже не говорят ни слова. Возможно, чтобы не объяснять туристам, зачем они так активно боролись за установление Советской власти в России и входили в элиту Красной армии и ВЧК.

А вот кто в современных прибалтийских государствах прославляется как "борцы за независимость", так это прибалтийские пособники нацистов и легионеры СС. Уникальные документы из Центрального архива ФСБ России были рассекречены лишь в августе 2026 года и публикуются впервые. Один из них датирован 21 апреля 1945 года. В нем сообщается, что разведгруппа эстонцев, которая направлялась в тыл Красной армии для выполнения очередного задания своих немецких хозяев, получила следующий инструктаж: несмотря на то, что Германия неизбежно потерпит поражение, нужно усилить сбор сведений о подразделениях Красной армии, поскольку эти сведения будут переданы британским спецслужбам. Именно этим объясняется тот факт, что после войны многие прибалтийские коллаборационисты получили убежище на Западе. В годы Второй мировой войны огромная часть населения Прибалтики исправно служила на благо Третьего рейха. В 1943 году были созданы латышский и эстонский добровольческие легионы СС, а прибалтийские коллаборационисты принимали участие в массовых расстрелах мирных жителей. В рассекреченных документах ФСБ приводятся конкретные факты совершенных ими чудовищных преступлений на территории Прибалтики, России, Белоруссии и Украины

Долгое время были недоступны исследователям и до сих пор никогда не демонстрировались в эфире уникальные кадры немецкой трофейной кинохроники, которая была захвачена Красной армией во время Великой Отечественной войны и впоследствии вывезена в Советский Союз. Сегодня эти материалы хранятся в Госфильмофонде России. Одним из таких сюжетов является выпуск немецкого киножурнала "Уфа Тонвохе" №447, который демонстрировался в кинотеатрах нацистской Германии в конце марта 1939 года. На кадрах кинохроники Адольф Гитлер прибывает в сопровождении огромной эскадры Кригсмарине в город Мемель, который был только что отобран немцами у Литвы и возвращен в состав Германии.

После Первой мировой войны Мемельланд, входивший в Восточную Пруссию, перешел под контроль Лиги Наций. В самом Мемеле был размещен французский гарнизон. В 1923 году, пользуясь пассивностью великих держав, маленькая Литва отобрала Мемель у французов и переименовала его в Клайпеду. Западные элиты, которым Прибалтика нужна была в качестве санитарного кордона против Советской России, признали права литовцев на Мемельский край. Однако весной 1939 года они так же легко сдали их Гитлеру, как до этого пожертвовали Чехословакией.

23 марта 1939 года население Мемеля торжественно встречало фюрера, радостно закрашивая краской бывшие указатели и названия улиц на литовском языке. Собравшихся жителей города Гитлер приветствовал с балкона местного театра. Эти кадры также никогда не демонстрировались в эфире.

В нынешней Литве не принято вспоминать об этом эпизоде национальной истории. И тем более о том, что Мемель был отвоеван для литовцев Красной армией в январе 1945 года. После разгрома Третьего рейха на Потсдамской конференции державы-победительницы разделили территорию Восточной Пруссии между Советским Союзом и Польшей. Через несколько лет в составе Литовской Советской Социалистической Республики была образована Клайпедская область. Так, благодаря щедрому подарку Сталина, немецкий Мемель навсегда стал литовской Клайпедой.

Рассекреченная кинохроника, которую впервые можно увидеть в фильме "Прибалтийский тупик", свидетельствует и о других щедрых подарках прибалтийским народам от советского правительства. Например, в Госфильмофонде России сохранилась документальная кинолента, посвященная событиям октября 1939 года, когда СССР передал Литве ее древнюю столицу – город Вильно, ранее входившую в состав Польши. На уникальных кадрах запечатлена церемония передачи советскими офицерами литовским военным контроля за бывшей польской границей и торжественное вступление литовских войск в Вильно, завоеванный для них Красной армией.

Выйдя из состава СССР, Литовская республика прихватит с собой все сталинские подарки, часть из которых была получена благодаря пакту Молотова – Риббентропа. Но по отношению к тем, кто отвоевал для нее эти земли, она, как и страны-соседки Латвия и Эстония, проявит черную неблагодарность

В 1990-е годы, несмотря на тяжелый экономический кризис, Прибалтика взяла курс на вступление в евро-атлантические структуры. В 2004 году прибалтийские государства были включены в состав Евросоюза.

Сегодня по темпам роста населения Прибалтика имеет один из наихудших показателей в мире. Высокий уровень безработицы вынуждает многих уезжать в более благополучные страны. Вместо них Евросоюз обязал прибалтийские республики принимать мигрантов из ближневосточных и африканских государств. Несмотря на эти и другие проблемы, своей главной задачей политическое руководство прибалтийских республик до сих пор провозглашает борьбу с советским и русским наследием, а также военно-политическое противостояние России.