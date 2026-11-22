Историк Плотников: отказ Прибалтики от советского периода – это путь в никуда

Отказ от советского периода приведет страны Прибалтики к выхолащиванию истории Историк Плотников: отказ Прибалтики от советского периода – это путь в никуда

Москва22 ноя Вести.Современная государственность стран Прибалтики, строящаяся на отказе от советского периода истории, ведет к тупику и выхолащиванию настоящей исторической памяти. Об этом доктор исторических наук, член научного совета Российского военно-исторического общества (РВИО) Алексей Плотников рассказал в фильме Алексея Денисова "Прибалтийский тупик", сообщает ИС "Вести".

По словам Плотникова, перспективы построения общества, основанного на "вымарывании" исторических страниц, вызывают у него только скепсис.

К сожалению, для них этот намеченный путь – это путь в никуда, это тупик, который в итоге приведет к полному выхолащиванию настоящей исторической памяти. И, самое главное, на отрицании собственной истории, на вымарывании из этой истории неудобных персонажей, вы хорошего, настоящего будущего для нынешнего поколения прибалтийских жителей не построите сказал Плотников

Ранее сообщалось, что краеугольным камнем современной государственности стран Прибалтики является концепция советской оккупации, согласно которой демонстрируется, что период пребывания в составе СССР был гораздо хуже, чем угнетение со стороны нацистов Третьего рейха.