"За стенами КГБ": как в музеях говорят о советском периоде в истории Литвы Историк Симиндей: страны Прибалтики полностью отказываются от советского периода

Москва22 ноя Вести.Краеугольным камнем современной государственности стран Прибалтики является концепция советской оккупации, показывая, что период пребывания в составе СССР был гораздо хуже, чем угнетение со стороны нацистов Третьего рейха. Об этом кандидат исторических наук Владимир Симиндей рассказал в фильме Алексея Денисова "Прибалтийский тупик", сообщает ИС "Вести".

Он отметил, что прибалтийцы стараются полностью вычеркнуть из истории советский период, признавая его не существовавшим.

Концепция, которая является краеугольным камнем современной прибалтийской государственности, будь то латышская, литовская или эстонская, заключается в том, что вычеркивается полностью советский период как не существовавший. Это период мрачной оккупации. Ничего, что тогда происходило, не может быть вписано в национальный канон. Но главное здесь заключается в том, чтобы показать, что период пребывания в составе Советского Союза был гораздо хуже для титульных наций, чем краткосрочный относительно период немецкой оккупации Прибалтики рассказал Симиндей

"За стенами КГБ" – так называется двухчасовая обзорная экскурсия по Вильнюсу с последующим посещением Музея оккупации и борьбы за свободу. За 35 евро один из гидов знакомит туристов с современной концепцией литовской истории.

Здесь советский период представлен как фильм ужасов. Главные темы экспозиции рассказывают о сталинских репрессиях, Сибири, ГУЛАГе и преследованиях диссидентов. Однако о том, что в советское время в Литве впервые появилась академия наук, кинематограф мирового уровня, атомная энергетика и нефтепереработка в музее нет ни слова.